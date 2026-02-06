Domenica in Thailandia si torna alle urne. Gli elettori devono scegliere in un momento di grande incertezza politica, con tre governi in pochi anni e tensioni al confine con la Cambogia. La situazione resta instabile, e molti si chiedono cosa cambierà con il voto.

Gli elettori in Thailandia si recheranno alle urne domenica in un clima di profonda incertezza politica, con il Paese che ha visto avvicendarsi tre primi ministri in altrettanti anni e una tregua precaria con la Cambogia in seguito agli scontri al confine in cui sono morte 149 persone. Le elezioni anticipate in Thailandia mettono a confronto il partito Bhumjaithai del primo ministro Anutin Charnvirakul, sostenuto dall’establishment conservatore monarchico thailandese, con il Partito Popolare guidato dai giovani progressisti. Il Partito Popolare ha proposto più di 200 politiche, tra cui l’abolizione della coscrizione militare, la stesura di una nuova costituzione democratica, la riforma della burocrazia e il lancio di programmi sostenuti dallo Stato per sostenere le piccole imprese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - In Thailandia si ritorna al voto, cosa c’è in ballo in un clima di profonda incertezza politica

Approfondimenti su Thailandia Elezioni

Il premier thailandese Charnvirakul ha deciso di sciogliere le Camere, annunciando nuove elezioni legislative.

La Thailandia attraversa una fase di instabilità politica e sociale, tra crisi interna e tensioni internazionali.

Ultime notizie su Thailandia Elezioni

