Idratazione e movimento Di corsa in salute con Rocchetta

Da quotidiano.net 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna la tradizionale corsa non competitiva che da quindici anni attraversa diverse città italiane, coinvolgendo migliaia di persone. L’evento promuove l’importanza di idratarsi correttamente e di mantenersi attivi, con momenti dedicati a sport, benessere e socializzazione. La manifestazione si svolge in diverse giornate e rappresenta un appuntamento fisso per chi desidera unire divertimento e salute attraverso il movimento all’aperto.

Torna StraWoman, la corsa non competitiva che da quindici anni attraversa l’Italia coinvolgendo migliaia di partecipanti in giornate dedicate allo sport, al benessere psico-fisico e al divertimento. Main sponsor dell’evento, come di consueto, Acqua Rocchetta, attenta a promuovere uno stile di vita attivo per il benessere femminile, che contempla movimento e corretta idratazione. StraWoman, inoltre, sostiene un’importante iniziativa sociale. Con gli Spazi Donna WeWorld offre luoghi di ascolto alle donne che stanno affrontando un momento di particolare fragilità o che sono vittime di violenza. Ecco le prossime tappe dell’iniziativa: Bologna,...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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