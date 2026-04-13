Benessere e prevenzione | la salute si coltiva con il movimento e la buona tavola

Nel territorio forlivese, sono state avviate diverse iniziative promosse dall’Ausl Romagna con l’obiettivo di favorire stili di vita più salutari. Le attività si concentrano sulla promozione di una corretta alimentazione e sull’incoraggiamento all’attività fisica, con l’intento di aiutare i cittadini a prendersi cura del proprio benessere. Questi interventi mirano a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di uno stile di vita equilibrato, attraverso percorsi informativi e pratici.

Il territorio forlivese si conferma in prima linea nella promozione di sani stili di vita grazie a una serie di iniziative coordinate dall'Ausl Romagna, pensate per accompagnare i cittadini verso una maggiore consapevolezza del proprio benessere fisico. Il percorso ha preso il via proprio lunedì.🔗 Leggi su Forlitoday.it La salute si mette in movimento con i camper della prevenzione dell’Asl AvellinoLa prevenzione si mette in moto a marzo con le prime tre date del programma “Salute in movimento”. Monteforte Irpino: “Sentieri della Salute” promuove benessere con cammini urbani e naturalistici per la prevenzione.Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, è teatro del lancio di “Sentieri della Salute”, un’iniziativa innovativa che mira a promuovere il...