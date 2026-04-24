Identità brasiliana memoria e umanità | l’arte di Luciana Teixeira

L’arte di Luciana Teixeira si concentra sulla rappresentazione dell’identità brasiliana, integrando temi di memoria e umanità. Tra i suoi lavori spicca l’uso della parola “Saudade”, un termine portoghese che racchiude sentimenti di nostalgia, ricordo e, in certi casi, speranza. La sua produzione artistica esplora queste emozioni, creando un ponte tra l’esperienza personale e quella collettiva. La sua opera si inserisce in un percorso che valorizza le radici culturali e le emozioni condivise.

“Saudade” è una delle parole più evocative e conosciute della lingua portoghese. Esprime un sentimento complesso: misto di nostalgia, memoria affettiva e, talvolta, speranza - non necessariamente tristezza. “Saudade” è anche il nome di uno dei progetti innovativi e poetici che l’architetta e designer brasiliana Luciana Teixeira presenta alla mostra “IA–Intelligenza Artigianale”, Brera Design District, fino a domenica. Con linguaggio contemporaneo, traduce antichi saperi artigianali e li applica al design di prodotto: manualità e industria procedono insieme, in processi sostenibili e design circolare.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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