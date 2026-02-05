Andrea Lupo racconta le storie nei bar | musica brasiliana e arte del racconto tra i luoghi di aggregazione

In giro tra bar e teatri, Andrea Lupo porta avanti la sua passione per le storie. Questa sera, nei locali di Arezzo, si ascolteranno racconti e musica brasiliana, creando un’atmosfera informale e coinvolgente. Lupo si alterna tra i tavoli, parlando con il pubblico e condividendo aneddoti, mentre la musica riempie l’aria. È una serata dedicata all’arte del narrare, tra amici e appassionati, in un modo semplice e diretto.

**In scena, tra bar e racconti: l'arte del racconto di Andrea Lupo** Aree di bar e teatri, musica brasiliana e narrazione in forma narrativa: così si presentano gli eventi di oggi, giovedì 5 febbraio, a Arezzo e provincia. Oggi, alle 21, a **Arezzo**, il **Teatro delle Temperie** ospita **Andrea Lupo**, protagonista di uno spettacolo ispirato a *Bar Sport* e *Il bar sotto il mare*, due opere di Stefano Benni. La serata, intitolata "**Storie da bar**", è una riflessione sul rapporto tra l'esperienza umana, la musica e l'arte del racconto. Il nome di Lupo è ormai sinonimo di narrazione diretta, di racconti che toccano emozioni forti, e che, in questo caso, si sposano perfettamente con l'atmosfera di un ambiente tipicamente collettivo: il bar.

