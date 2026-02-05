Le storie da bar di Andrea Lupo musica brasiliana l' arte del racconto Gli eventi

Questa sera ad Arezzo, tra le storie da bar di Andrea Lupo e la musica brasiliana, si riaccendono gli incontri culturali. La città si anima con eventi che invitano a scoprire l’arte del racconto e a condividere momenti di musica e convivialità. Per chi vuole partecipare, ci sono varie occasioni da non perdere.

Ecco gli eventi di oggi, giovedì 5 febbraio, nell'Aretino.

Nel cuore di Arezzo, il Teatro Virginian si prepara a ospitare uno spettacolo diverso dal solito.

