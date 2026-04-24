Identificati gli aggressori di Gender X al Pigneto l’associazione | Ora vogliono chiedere scusa

La polizia ha identificato gli autori dell'aggressione contro la sede di un'associazione dedicata alle persone trans al Pigneto, avvenuta di recente. L'episodio ha coinvolto un gruppo di individui che hanno danneggiato la sede dell'associazione, che si occupa di diritti e supporto alle persone transgender. Secondo quanto riferito, gli aggressori intendono ora chiedere scusa per quanto accaduto.

Dopo l'ultimo episodio d violenza contro la sede dell'associazione per le persone trans al Pigneto, gli autori sono stati identificati dalla polizia: ora vogliono chiedere scusa.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Calci e pugni ai papà sul lungolago: identificati i giovanissimi aggressoriLe indagini dei carabinieri di Toscolano Maderno e della compagnia di Salò hanno permesso di identificare tutti i giovanissimi aggressori,... Leggi anche: Minacce e insulti omofobi all'associazione Gender X: "Non uscite che vi diamo fuoco" Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dalla Finlandia al carcere di Roma: estradato l'appartenente al clan di Hitler che colpì Cicalone con un calcio al volto; ? Calci e pugni ai papà sul lungolago: identificati i giovanissimi aggressori - BresciaToday; Toscolano, papà cremonese picchiato dalla baby gang: aggressori già identificati; Sesto San Giovanni, 20enne accoltellato a Pasquetta: identificati 5 aggressori. Rissa e coltellate nel centro di Chieri: denunciato 20enne, si cercano gli altri aggressoriÈ stato identificato dai carabinieri e denunciato un 20enne accusato dell’accoltellamento di un uomo di 35 anni a Chieri. L’aggressore, di origini centro americane ma residente nell’Astigiano, avrebbe ... torino.corriere.it Roma: identificati gli aggressori di uno YoutuberSi è chiuso il cerchio sulla violenta aggressione avvenuta lo scorso novembre nei pressi della stazione metropolitana Ottaviano di Roma ai danni di un noto Youtuber e di due guardie giurate. Quattro ... poliziadistato.it Sestri Ponente, controlli a tappeto tra via Soliman e via Travi: 65 identificati, sequestri e sanzioni nei negozi. Qui l'articolo: https://www.lavocedigenova.it/2026/04/24/leggi-notizia/argomenti/cronaca-5/articolo/sestri-ponente-controlli-a-tappeto-tra-via-soliman-e- facebook Sgomberata dai Carabinieri a Bologna l’ex Caserma Staveco. Nel corso delle operazioni sono stati identificati e denunciati per invasione di terreni o edifici 12 occupanti abusivi, tutti con precedenti e senza fissa dimora. 4 sono risultati irregolari sul territorio na x.com