Calci e pugni ai papà sul lungolago | identificati i giovanissimi aggressori

Le forze dell’ordine hanno individuato tutti i giovani coinvolti nella rissa avvenuta sabato sera sul lungolago, durante la quale tre padri in vacanza sono stati colpiti con calci e pugni. Le indagini condotte dai carabinieri di Toscolano Maderno e della compagnia di Salò hanno portato all’identificazione sia di minorenni che di maggiorenni, coinvolti nello scontro. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Le indagini dei carabinieri di Toscolano Maderno e della compagnia di Salò hanno permesso di identificare tutti i giovanissimi aggressori, maggiorenni e minorenni, che avrebbero preso parte alla rissa di sabato sera in cui sarebbero stati malmenati tre genitori, tre papà in vacanza sul lago di.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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