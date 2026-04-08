Minacce e insulti omofobi all' associazione Gender X | Non uscite che vi diamo fuoco
Un messaggio minaccioso è stato rivolto all'associazione Gender X tramite un commento online, con la frase:
"Non uscite che vi diamo fuoco". Poi un video nel quale si vede un gruppo di giovanissimi con i cappucci scappare. Minacce e insulti omofobi denunciati dall'associazione Gender X, composta da persone trans, non binary e queer. L'episodio davanti alla sede di via Augusto Dulceri, zona. 🔗 Leggi su Romatoday.it
“Se uscite ve damo foco”, minacce e aggressione transfobica all’associazione Gender XAggressione transfobica all'associazione Gender X a Roma, dove un gruppo composto da circa 10 persone ha gridato contro la sede, scappando solto dopo...
“Se uscite ve damo foco”, minacce e aggressione transfobica all’associazione Gender X a RomaAggressione transfobica all'associazione Gender X a Roma, dove un gruppo composto da circa 10 persone ha gridato contro la sede, scappando solto dopo...
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Meno social più atomica. Di Maurizio Crippa Davanti alle minacce di distruzione di "un'intera civiltà" non ci restano che le nostre piccole apocalissi quotidiane. Le soluzioni degli “esperti” funzionano tali e quali di quelle degli intenditori di geopolitica: cioè n - facebook.com facebook
Il passo indietro di Trump dopo le minacce apocalittiche in prima pagina sul @WSJ x.com