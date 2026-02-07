Obiettivo | più pendolari in bicicletta alla stazione Otto milioni di lavoro per piste ciclabili protette

La viabilità intorno alla stazione centrale di Monza cambierà radicalmente nei prossimi mesi. Con un investimento di 8,5 milioni di euro provenienti da fondi europei, il Comune intende realizzare nuove piste ciclabili protette per incentivare i pendolari a usare la bicicletta. L’obiettivo è rendere più facile e sicuro spostarsi in bicicletta, riducendo così il traffico e l’inquinamento in zona. Per ora, i lavori sono in fase di definizione, ma l’intenzione è di trasformare l’area in un punto di accesso più accessibile e

Monza – La viabilità intorno alla stazione centrale di Monza si prepara a cambiare volto. Grazie a un finanziamento europeo da 8,5 milioni di euro, ottenuto su fondi Pr Fesr 2021-2027 da bando regionale, il Comune ha messo in campo un progetto ambizioso che punta a ridisegnare l'accessibilità dell'area, favorendo la mobilità dolce e riducendo la dipendenza dall'auto. L'intervento . Il cuore dell'intervento riguarda la creazione di due nuovi grandi assi ciclabili che collegheranno in modo diretto e sicuro il fronte e il retro della stazione. Sul lato ovest, verso corso Milano, nascerà una pista ciclabile continua che partirà dall'altezza di via Arosio e arriverà fino a largo Mazzini, costeggiando l'area ferroviaria.

