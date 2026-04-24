Un nuovo piano di azione dedicato all’ictus si concentra sulla velocità e sull’accesso alle cure in Italia. Indipendentemente dal tipo di ictus, che può essere ischemico o emorragico, la tempestività nell’intervento medico è considerata cruciale per le persone colpite. La strategia mira a migliorare i tempi di diagnosi e trattamento, con l’obiettivo di ridurre le complicanze e favorire un recupero più rapido.

Arrivare presto. Quale che sia la causa dell’ ictus cerebrale, più spesso un’ ischemia, meno frequentemente un’emorragia, l’urgenza nei trattamenti è fondamentale. Perché ogni minuto che si perde si “bruciano” letteralmente neuroni. Ma nel valutare il percorso dell’ictus bisogna partire prima, fin dalla prevenzione, per poi passare alla tempestività dei trattamenti e alle strategie di riabilitazione. A ricordarlo sono gli esperti, che pure puntano l’attenzione sulla fase acuta dell’ictus, come indica l’Action Plan for Stroke in Italy 2024–2030 (SAP-1). Fondamentale è contribuire a migliorare una situazione che vede l’ ictus cerebrale una delle emergenze sanitarie più rilevanti a livello europeo.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Ictus, l’Action Plan for Stroke in Italy punta a migliorare accesso e tempestività delle cure

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