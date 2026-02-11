Lupus | ricerca italiana punta a cure personalizzate e riduce l’uso di cortisone per migliorare la qualità di vita

Questa mattina, tra i laboratori italiani, si fa un passo avanti nella lotta contro il lupus. I ricercatori stanno sviluppando trattamenti su misura per ogni paziente, con l’obiettivo di ridurre l’uso di cortisone e migliorare la qualità di vita. La ricerca punta a trovare soluzioni più efficaci e meno invasivi per questa malattia autoimmune che può danneggiare vari organi.

Il lupus eritematoso sistemico, una malattia autoimmune complessa che può colpire diversi organi, richiede un approccio terapeutico personalizzato e multidisciplinare. Lorenzo Dagna, direttore dell'Unità di Immunologia, Reumatologia, Allergologia e Malattie rare all'Irccs ospedale San Raffaele di Milano, sottolinea l'importanza di centri specializzati per una gestione efficace della patologia e per migliorare la qualità della vita dei pazienti, spesso compromessa anche a livello psicologico, lavorativo e sociale. Questa necessità emerge dai risultati del progetto di ascolto "Italian Systemic Lupus Erythematosus (Sle) Patients: Overview of Their Quality of Life and Unmet Needs".

Il lupus eritematoso sistemico impone a molte persone una vita fatta di rinunce e difficoltà quotidiane.

Le cure palliative sono un approccio clinico volto a migliorare la qualità di vita dei pazienti oncologici, non solo alla fine della vita.

