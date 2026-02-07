Sanremo 2026 | Palco rivoluzionato più spazio per artisti e pubblico in un’esperienza immersiva e dinamica

Il palco del 76° Festival di Sanremo cambia volto. Quest’anno sarà più grande e più aperto, con più spazio per artisti e pubblico. La scena si trasforma in un’esperienza immersiva, pensata per coinvolgere meglio gli spettatori. La tradizione delle simmetrie lascia il posto a un palco più dinamico, che punta a sorprendere e emozionare.

Il palco del 76° Festival di Sanremo si prepara a una trasformazione radicale, abbandonando le simmetrie tradizionali per abbracciare un linguaggio visivo più dinamico e contemporaneo. L’architetto Riccardo Bocchini, alla sua quinta collaborazione con il direttore artistico Carlo Conti, ha progettato una scenografia in movimento che promette di avvolgere il Teatro Ariston e di avvicinare lo spettatore all’azione, in un’esperienza immersiva resa possibile da un’ingente quantità di tecnologia e una riorganizzazione degli spazi. L’innovazione principale, rivelata a febbraio 2026, risiede nella volontà di creare un organismo scenico fluido e in continua espansione, riflettendo l’imprevedibilità e la natura dinamica della musica contemporanea.🔗 Leggi su Ameve.eu

