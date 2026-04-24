Un nuovo strumento permette di accedere a più intelligenze artificiali tramite un singolo browser. Si chiama BrowserCopilot e consente di usare ChatGPT, Claude e Gemini pagando una quota unica di 29 dollari. L’offerta si rivolge a chi desidera integrare diverse IA in un’unica piattaforma senza abbonamenti ricorrenti. La soluzione mira a semplificare l’uso di queste tecnologie, rendendole più accessibili a un pubblico più ampio.

? Cosa sapere BrowserCopilot offre l'accesso a ChatGPT, Claude e Gemini con un pagamento unico di 29 dollari.. L'abbonamento al piano Basic garantisce 500 query mensili integrate direttamente nel browser Chrome.. Con un investimento una tantum di 29 dollari è possibile sbloccare l’accesso a ChatGPT, Claude e Gemini direttamente all’interno del browser Google Chrome, eliminando la necessità di saltare continuamente da una scheda all’altra. L’offerta riguarda l’abbonamento a vita al piano Basic di BrowserCopilot, che permette di integrare assistenti digitali avanzati nel flusso di lavoro quotidiano su Chrome. Attualmente, il costo dell’operazione è fissato a 29 dollari, un netto risparmio rispetto ai 204 dollari previsti dal listino regolare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA su Chrome: ChatGPT e Claude in un unico tool a soli 29$

Master ChatGPT Atlas in One Video

Notizie correlate

ChatGPT down oggi 20 aprile, problemi anche con Gemini e Claude: i chatbot IA non funzionanoDal pomeriggio di oggi, 20 aprile, ChatGPT e anche i chatbot Ai Claude e Gemini stanno riscontrando problemi.

Claude supera chatgpt dopo controversia sull’accordo militare e spinge gli utenti ad abbandonare chatgptQuesto testo esamina l’attuale scenario delle IA conversazionali, confrontando Claude con ChatGPT e analizzando le mosse di Anthropic insieme alle...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Intelligenza artificiale: ChatGpt, Claude e Gemini in down; ChatGPT, Gemini e altri chatbot non stanno funzionando; ChatGPT, Claude e Gemini in down, cosa succede se l’AI si ferma; AI e privacy: quanti dati personali raccolgono ChatGPT, Gemini e altri chatbot mentre li usi.

ChatGPT Atlas ufficiale e disponibile al download: il browser IA di OpenAI sfida Chrome!L'era dei browser IA come Perplexity Comet è pronta ad accelerare. OpenAI ha infatti appena lanciato in un colpo solo il guanto di sfida ai browser classici come Google e per l'appunto a Comet e ... tech.everyeye.it

ChatGPT Atlas: il nuovo browser IA di OpenAI sfida Chrome e rivoluziona la navigazione webOpenAI lancia ChatGPT Atlas, il browser intelligente che integra l’IA direttamente nella navigazione. Disponibile da oggi su macOS, Atlas trasforma il web in una conversazione e punta a sfidare Google ... firstonline.info

#Google: nuovo aggiornamento di #Chrome corregge 3 vulnerabilità, di cui una con gravità “critica” e una con gravità “alta” Rischio: Tra le tipologie: Security Restrictions Bypass acn.gov.it/portale/w/riso… Aggiornamenti disponibili x.com

Se usi Chrome così stai perdendo tempo: il metodo per richiamare qualsiasi scheda in un attimo Le scorciatoie di Chrome sono utili ma limitate. Presentiamo un metodo per aprire e gestire le schede in modo rapido, intelligente e senza perdite di tempo. - facebook.com facebook