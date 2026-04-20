ChatGPT down oggi 20 aprile problemi anche con Gemini e Claude | i chatbot IA non funzionano

Oggi, 20 aprile, utenti di diverse piattaforme di intelligenza artificiale hanno segnalato malfunzionamenti. In particolare, ChatGPT, insieme ai chatbot Gemini e Claude, non sono accessibili o funzionano in modo irregolare a partire dal primo pomeriggio. Non sono state fornite spiegazioni ufficiali riguardo ai problemi tecnici che interessano questi servizi. La situazione ha generato disservizi per chi utilizza regolarmente queste soluzioni di intelligenza artificiale.

Dal pomeriggio di oggi, 20 aprile, ChatGPT e anche i chatbot Ai Claude e Gemini stanno riscontrando problemi. Migliaia le segnalazioni, tra problemi di login e storico delle chat.🔗 Leggi su Fanpage.it

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