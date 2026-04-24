IA e Sete Digitale | Il nostro Podcast per il futuro

È stato annunciato il lancio di un nuovo podcast dedicato al rapporto tra intelligenza artificiale e consumo digitale. L’obiettivo è spiegare in modo semplice e diretto quanto influisce la tecnologia sulle nostre vite quotidiane, anche a chi non ha partecipato ai laboratori o alle iniziative precedenti. Il progetto si propone di coinvolgere un pubblico più ampio, offrendo approfondimenti su temi legati alla tecnologia e al suo impatto, attraverso conversazioni accessibili e informative.

Quanto costa, in gocce d’acqua, la tecnologia che usiamo ogni giorno? Per rispondere a questa domanda e coinvolgere tutti i nostri compagni, anche chi non ha partecipato ai laboratori, abbiamo deciso di lanciare un Podcast. Intanto il podcast rappresenta una vera e propria rivoluzione nel modo in cui noi ragazzi apprendiamo e comunichiamo. Si può ascoltare mentre si va a scuola, mentre si fa sport o ci si rilassa; è quindi il migliore strumento per coinvolgere i nostri compagni e condividere la nostra esperienza. Non parleremo solo di rubinetti aperti, ma della ’sfida del secolo’: l’ Intelligenza artificiale. Tutti usiamo l’Intelligenza artificiale per fare ricerche o generare immagini, ma pochi sanno che i grandi server che permettono a questi sistemi di ’pensare’ sprigionano un calore immenso.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Episode #318: The Future of Digital Learning Is Integrated

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