Il 25 aprile viene ricordato e celebrato in modi diversi da rappresentanti istituzionali e leader politici. A Roma, nelle settimane che precedono la data, si svolgono vari eventi ufficiali e commemorazioni presso luoghi legati alla Resistenza. Le occasioni coinvolgono interventi pubblici, cerimonie e incontri, che riflettono le diverse interpretazioni del significato di questa giornata. La data, infatti, assume un valore differente a seconda delle modalità con cui viene ricordata.

Roma, 24 aprile 2026 – Sono molto diversi i modi in cui le cariche dello Stato e i leader politici rievocano e festeggiano il 25 Aprile. Domani, alle 9, all’ Altare della Patria a Roma si ritroveranno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Agenda ancora in corso di definizione per il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini, mentre l’altro vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani sarà prima alle Fosse Ardeatine, poi a Ferentino, dove renderà omaggio al monumento ai caduti. Il capo dello Stato andrà poi nelle Marche, a San Severino, città medaglia d’oro al merito civile.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I tanti 25 Aprile: impegni istituzionali e luoghi della Resistenza

Notizie correlate

Resistenza e luoghi della Memoria, De Maria: “Tagli inaccettabili a pochi giorni dal 25 Aprile”Bologna, 21 aprile 2026 – Una sforbiciata ai fondi che custodiscono la storia, e per di più a una manciata di giorni dalle celebrazioni per la Festa...

Dietrofront del Mic sul taglio dei fondi per i luoghi della Resistenza. De Pascale: “Bellissima notizia per il 25 aprile”Dietrofront del Ministero della Cultura sull’annuncio dei tagli dei fondi ai luoghi della memoria della Resistenza.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Festa della Liberazione, tutti gli eventi in programma il 25 aprile a Roma; Musei, natura e tanti mercatini. La guida al weekend del 25 aprile; 25 aprile, musica nelle piazze e Sangiovese in festa: cosa fare nel fine settimana a Forlì e dintorni; I comitati lanciano la grande marcia a Mestre per il 25 aprile.

I tanti 25 Aprile: impegni istituzionali e luoghi della ResistenzaDal presidente Mattarella alla premier Meloni, da Tajani ai leader delle opposizioni: le celebrazioni della Festa della Liberazione. I giovani di Forza Italia a Milano con l’Anpi e il Pd ... quotidiano.net

Da Casa Cervi a Monte Sole, tanti eventi per il 25 aprileCommemorazioni ufficiali, ma anche camminate e musica per celebrare gli 81 anni della liberazione dal nazifascismo. Polemiche per la provocazione di Forza Nuova a Predappio ... rainews.it

Bernardi (Giovani Democratici): “Un vero patriota il 25 aprile lo festeggia. Solidarietà ai rappresentanti del Bramante-Genga per gli attacchi di Gioventù Nazionale” - facebook.com facebook