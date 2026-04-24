Durante la settima tappa di Pechino Express, i Sette Mostri hanno affrontato una prova particolarmente difficile, che ha coinvolto i concorrenti nell’assunzione di insetti come cimici e scorpioni. La sfida si è conclusa con alcuni di loro che sono caduti nel secchio, mentre altri hanno avuto difficoltà nel completare la prova. L’episodio è stato trasmesso in esclusiva su Sky, disponibile anche in streaming su NOW e on demand.

A Pechino Express la missione più temuta è senza dubbio quella dei Sette Mostri. Che puntualmente è arrivata, nella settima tappa di ieri (in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW e ora sempre disponibile on demand). Il menù era, come da tradizione, decisamente poco invitante: larve di baco da seta, ragni, cimici, sangue d’anatra, testicoli di maiale, spiedini di scorpione e testa d’anatra. Ogni prelibatezza era disposta in uno spicchio di una ruota da girare, lasciando così scegliere alla sorte la portata dello spuntino. La prova ha (letteralmente) piegato in due Chanel Totti, in gara con Filippo Laurino, e Michelle Masullo, concorrente de Le Dj con Jo Squillo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I sette mostri di Pechino Express piegano (letteralmente) Chanel Totti e Michelle Masullo: la corsa verso il secchio dopo aver mangiato cimici e scorpioni – Video

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