Pechino Express Chanel Totti e Filippo Laurino mettono alla prova gli indonesiani | Cosa conoscete dell’Italia? La risposta è virale – IL VIDEO

Nella prima tappa della nuova stagione di “Pechino Express”, andata in onda in esclusiva su Sky e disponibile in streaming su Now, Chanel Totti e Filippo Laurino hanno sfidato gli indonesiani ponendo loro la domanda “Cosa conoscete dell’Italia?”. Il video dell’interazione è diventato virale, attirando l’attenzione sui social e suscitando curiosità tra gli spettatori.

Nella prima tappa della nuova stagione di “Pechino Express “, ieri in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now e sempre disponibile on demand, I Raccomandati Chanel Totti e Filippo Laurino hanno messo alla prova gli indonesiani. Per la coppia locale che li ha accolti a bordo, Italia significa “Roma, Juventus.”, e alla domanda di Chanel su cosa conoscessero di Roma nello specifico la risposta è solo una: “Totti!”. Laurino decide di “usare la carta dei raccomandati” e la coppia indonesiana impazzisce di gioia. Al termine della prima puntata Costantino ha annunciato la prima classifica: vittoria per I Raccomandati, al secondo posto i Rapper e medaglia di bronzo ai Veloci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

