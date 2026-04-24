I Reale in concerto acustico al Masaccio | a San Giovanni una serata tra musica e testimonianza

I Reale si sono esibiti in un concerto acustico nel Comune di San Giovanni Valdarno. La serata si è svolta presso il teatro Masaccio e ha visto la partecipazione di un pubblico di appassionati. Durante l’evento sono state eseguite alcune delle canzoni più note della band. L’appuntamento ha incluso anche momenti di testimonianza, senza ulteriori dettagli sulle attività svolte.

Arezzo, 24 aprile 2026 – I Reale arrivano a San Giovanni Valdarno per un concerto in versione acustica. La band, tra le più rappresentative della Christian music italiana, si esibirà venerdì 23 maggio al Cinema Teatro Masaccio, con inizio alle ore 19, in via Borsi 3. L’evento propone un live in formato intimo, essenziale, lontano dalle sonorità amplificate, pensato per valorizzare il contatto diretto con il pubblico e il contenuto dei brani. Il progetto musicale nasce nel 2009 dall’iniziativa di Alessandro Gallo e Francesca Cadorin, marito e moglie, fondatori e voci del gruppo. Attraverso canzoni, concerti e momenti di testimonianza, i Reale raccontano il proprio percorso umano e spirituale.🔗 Leggi su Lanazione.it

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