Sushi & Guitars | una serata di fusion all you can eat con concerto acustico dal vivo

Mercoledì 4 marzo, presso Edo Sushi Ravenna, si svolge la serata “Sushi & Guitars” che combina un menu all you can eat di sushi e piatti fusion con un concerto acustico dal vivo. L’evento riunisce appassionati di musica e cucina orientale in un’unica occasione, offrendo un’esperienza che unisce sapori e melodie in un ambiente di ristorazione. La serata si svolge nel locale di Ravenna.

Musica dal vivo e sapori d’Oriente si incontrano mercoledì 4 marzo da Edo Sushi Ravenna. Il locale propone una nuova serata “Sushi & Guitars”, appuntamento che unisce la cucina giapponese e fusion a un concerto acustico dal vivo.Protagonisti sul palco saranno Lorenzo Mercuriali e Luca Felloni. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

