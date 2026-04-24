I Promessi Sposi a teatro | La Voce delle Idee

Si è svolto di recente l’evento finale della nona edizione del progetto di educazione alla lettura ad alta voce, intitolato La Voce delle Idee. L’iniziativa si è concentrata sulla lettura e interpretazione del celebre romanzo ottocentesco, coinvolgendo studenti e insegnanti in attività di ascolto e approfondimento. L’appuntamento ha visto la partecipazione di numerosi giovani che hanno condiviso momenti di lettura e discussione sul testo.

Cosa: La Voce delle Idee, evento finale della nona edizione del progetto di educazione alla lettura ad alta voce incentrato su I promessi sposi. Dove e Quando: Teatro Argentina di Roma, lunedì 27 aprile 2026 alle ore 10:30. Perché: Per riscoprire il classico di Alessandro Manzoni in una chiave contemporanea, riflettendo sulle analogie con il presente attraverso l’interpretazione e l’emozione degli studenti. Il Teatro Argentina di Roma si prepara ad accogliere un evento di grande rilevanza culturale e formativa per le nuove generazioni. Lunedì 27 aprile 2026, alle ore 10:30, il sipario si alzerà su La Voce delle Idee. Questa manifestazione rappresenta l’esito finale della tanto attesa nona edizione del progetto dedicato all’educazione alla lettura ad alta voce.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - I Promessi Sposi a teatro: La Voce delle Idee no more toxic lies! i traded my cheating husband for a billionaire who respects me. Notizie correlate KanterStrasse presenta I Promessi Sposi al teatro di CavrigliaStasera alle 21 dal romanzo di Alessandro Manzoni, la compagnia KanterStrasse presenta I Promessi Sposi. Leggi anche: Manzoni ai tempi dei social: al Teatro Gioia va in scena "I promessi (non) sposi" Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Promessi sposi al quarto anno? Ecco perché è sbagliato rimandare Manzoni; Nuove indicazioni per i licei: addio alla geostoria e ai Promessi Sposi al biennio, focus sull'AI. Il testo del ministero; Nuove indicazioni nazionali: al liceo vengono ridimensionati I Promessi Sposi e la Divina Commedia. Spazio agli autori contemporanei; Promessi sposi con Renzo sulle strade dei giorni nostri. Promessi Sposi al quarto anno, i dubbi di Valditara: Penso sia prematuro dare per scontata questa innovazioneValditara frena lo slittamento dei Promessi Sposi, rilanciando materie Stem, empatia e centralità assoluta per la storia del mondo occidentale ... orizzontescuola.it Valditara cambia i programmi: Promessi sposi fuori dal biennio, spazio a libri più accessibiliLa riforma dei programmi di letteratura italiana nei licei cambia uno dei pilastri della scuola: I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni escono dal biennio e ... thesocialpost.it I Promessi Sposi cambiano classe: Renzo e Lucia spostati al quarto anno dei licei. Ecco perché Link nei commenti facebook I Promessi Sposi cambiano classe: Renzo e Lucia spostati al quarto anno dei licei. Ecco perché x.com