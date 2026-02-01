kanterstrasse presenta i promessi sposi al teatro di cavriglia

Alle nove di stasera, al teatro di Cavriglia, la compagnia KanterStrasse porta in scena una versione dei Promessi Sposi tratta dal romanzo di Alessandro Manzoni. La rappresentazione si svolge senza troppi fronzoli e punta a restituire la storia con semplicità e immediatezza, per coinvolgere il pubblico nel cuore della narrazione.

Stasera alle 21 dal romanzo di Alessandro Manzoni, la compagnia KanterStrasse presenta I Promessi Sposi. Providence, Providence, Providence, con Daniele Bonaiuti, Lorenza Guerrini, Simone Martini, Alessio Martinoli, uno spettacolo consigliato dagli 11 anni. KanterStrasse riscrive i Promessi Sposi di Alessandro Manzoni come una graphic novel in bianco e nero, dove la storia principale marcia inesorabile verso un lieto fine da fiaba, ma che forse non è tale. È partita gennaio la stagione 202526 del Teatro Comunale di Cavriglia. Tanti appuntamenti fino a marzo con autori e interpreti di primo piano della scena nazionale nel cartellone che nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Domenica 1° febbraio alle 21:30, al Teatro Comunale di Cavriglia, si terrà il terzo spettacolo della stagione teatrale 2026.

