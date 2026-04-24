I programmi TV di oggi 24 aprile 2026 | show reality e film

Oggi, 24 aprile 2026, sui canali televisivi italiani sono in programma diversi spettacoli e film. Su Rai 1 va in onda “Dalla strada al palco”, mentre su Canale 5 si può seguire il nuovo episodio del “Grande Fratello Vip”. Su Cine 34 è invece programmato il film “La vita è bella”. Questi sono alcuni dei principali contenuti trasmessi durante la giornata.

Guida ai programmi TV del 24 aprile 2026: “Dalla strada al palco” su Rai 1, “Grande Fratello Vip” su Canale 5, “La vita è bella” su Cine 34. La prima serata del 24 aprile offre su Rai 1 lo speciale “Dalla strada al palco”, un viaggio nell’energia degli artisti di strada. Rai 2 risponde con il giallo brillante di “Delitti in Paradiso”, mentre Rai 3 propone l’avventura in mare della docufiction “Vespucci – Il viaggio più lungo”. Per chi cerca emozioni forti, Italia 1 schiera l’azione spettacolare di “Spider-Man: Far From Home”. Sul fronte dell’intrattenimento satirico, Nove accende la serata con la nuova puntata di “Fratelli di Crozza”. Cinema, serie, reality, approfondimento: la serata si costruisce come un mosaico di linguaggi e atmosfere.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 24 aprile 2026: show, reality e film Amici 25 - Michele è il secondo eliminato Notizie correlate I programmi TV di oggi 7 aprile 2026: fiction, reality show e filmGuida ai programmi TV del 7 aprile 2026: “Il commissario Montalbano” su Rai 1, “Grande Fratello Vip” su Canale 5, “Mission Impossibile – Fallout” su... I programmi TV di oggi 17 aprile 2026: show, reality e filmGuida ai programmi TV del 17 aprile 2026: “Dalla strada al palco” su Rai 1, “Grande Fratello Vip” su Canale 5, “Vespucci” su Rai 3 La prima serata... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi giovedì 23 aprile; Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 20 Aprile, in prima serata; Programmi TV 21 aprile 2026: cosa vedere stasera; Stasera in TV, programmi e film di lunedì 20 aprile in prima serata. Discovery plus, le serie tv e i programmi da vedere a Maggio 2026: da ‘Turisti per case’ a ‘Michael Jackson, anatomia di una caduta’Discovery plus, le serie tv e i programmi da vedere a Maggio 2026: da 'Turisti per case' a 'Michael Jackson, anatomia di una caduta'. superguidatv.it Ascolti TV ieri mercoledì 22 aprile 2026: La Coppa Italia e il Grande Fratello Vip i programmi più vistiVediamo chi ha trionfato nella gara degli ascolti nella prima serata di ieri, e scopriamo tutti i dati auditel del 22 aprile 2026! comingsoon.it ! Ecco i programmi da segnare in agenda, ma la nostra programmazione non si ferma qui! Tra repliche, il Super Classificone e film d'autore, la programmazione di Studio - facebook.com facebook La causa arriva dopo mesi di tensioni: sul tavolo i diritti d’autore, il futuro dei programmi e una rottura che resta, prima di tutto, personale. La nostra ricostruzione esclusiva x.com