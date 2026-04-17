Oggi, 17 aprile 2026, le principali reti televisive offrono una varietà di programmi. Su Rai 1 va in onda “Dalla strada al palco”, mentre su Canale 5 si tiene la nuova puntata di “Grande Fratello Vip”. Rai 3 propone la serie “Vespucci”. Sono presenti anche altri show, reality e film, con programmazioni che coprono diverse fasce orarie.

Guida ai programmi TV del 17 aprile 2026: “Dalla strada al palco” su Rai 1, “Grande Fratello Vip” su Canale 5, “Vespucci” su Rai 3. La prima serata del 17 aprile offre su Rai 1 lo speciale di Dalla strada al palco, un viaggio nell’Italia dei talenti urbani. Rai 3 propone il secondo episodio di Vespucci – Il viaggio più lungo, un racconto potente di formazione e identità. Per gli appassionati di cinema, Italia 1 rilancia l’energia di Spider-Man: Homecoming, mentre Canale 20 punta sull’action cult The Rock. In ambito informazione, Rete 4 conferma l’appuntamento con Quarto Grado, mentre La7 accende la satira di Propaganda Live. Sul fronte Sky, due titoli dominano la scena: Interstellar su Sky Cinema Collection e Fast & Furious 9 su Sky Cinema Action.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 17 aprile 2026: show, reality e film

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Guardando la televisione ve ne sarete probabilmente accorti: i programmi di prima serata iniziano sempre più tardi, ben oltre le nove e mezza e a volte attorno alle dieci, finendo a orari in cui molti sono già andati a letto. Naturalmente non è casuale: x.com