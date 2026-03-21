L'Inter si trova di fronte a una situazione difficile con alcuni giocatori chiave come Dimarco e Calhanoglu, i cui contratti stanno per scadere. Le discussioni sui rinnovi sono in corso, ma non ci sono ancora decisioni definitive. La squadra si concentra sul rush finale per lo Scudetto e la qualificazione ai playoff mondiali, mentre i giocatori considerano le proprie opzioni future.

Se non c’è ancora il carattere dell’urgenza è solo perché il campo chiama a gran voce, davanti al rush finale per lo Scudetto e per qualcuno dei playoff mondiali. Appuntamenti a cui non si può arrivare con pensieri differenti da quelli che riguardano in prima persona muscoli, testa, avversari. Non per una squadra che ha l’invidiabile vantaggio di otto punti sulla seconda (a nove giornate dal termine) e per chi, tra gli azzurri, deve evitare l’onta del terzo Mondiale di fila senza l’Italia. La sosta sarà quindi, al massimo, l’occasione per parlare tra dirigenti dell’ Inter ed entourage di alcuni giocatori di punta, se ci sarà necessità di farlo, ma senza accelerate definitive. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Inter, pilastri in bilico. Da Dimarco a Calhanoglu. Rinnovo o futuro altrove

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