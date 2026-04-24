I mocassini con tacco sono tra le calzature più apprezzate della primavera 2026. La tendenza di quest'anno vede un ritorno del fascino preppy, che si riflette anche nelle scelte di stile per la stagione. Questi modelli stanno conquistando molte preferenze tra coloro che seguono le novità nel mondo della moda. La loro presenza si nota nelle collezioni di diversi marchi e nelle strade delle città durante i mesi più caldi.

Se pensavate che il trend del fascino preppy fosse giunto al capolinea, la moda di questa stagione è pronta a smentirvi. Dimenticate per un attimo le classiche calzature rasoterra: la vera ossessione della Primavera 2026 ha guadagnato qualche centimetro in più. I mocassini con tacco sono tornati, più audaci, strutturati e irresistibili che mai. Che siate fan dello stile college o amanti del minimalismo anni ’90, c’è un modello che aspetta solo di entrare nella vostra scarpiera. Scommettiamo che, arrivati alla fine di questo articolo, avrete già voglia di fare shopping? Visualizza questo post su Instagram Scegliere il mocassino con tacco ideale richiede un po’ di attenzione alle proporzioni e al proprio stile di vita.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - I mocassini con tacco sono il non-plus ultra della primavera 2026. Scommetiamo che non potrai resistergli?

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