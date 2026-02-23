Smutniak svela il look primavera 2026 | jeans e mocassini per un tocco

Kasia Smutniak presenta il suo look primavera 2026, optando per jeans chiari e mocassini eleganti. La scelta deriva dalla volontà di combinare comfort e stile in modo semplice e immediato. La attrice ha mostrato il suo outfit durante un’uscita in città, attirando l’attenzione di passanti e fotografi. La combinazione di capi pratici e di tendenza suggerisce cosa potrebbe essere di moda nelle prossime stagioni. La sua scelta si inserisce tra le tendenze più discusse del momento.

Kasia Smutniak lancia un segnale di stile per la primavera 2026. Kasia Smutniak ha scelto un look che promette di diventare un must per la primavera 2026. Al centro della sua scelta ci sono i jeans dritti, un capo versatile che si adatta a ogni occasione. L'attrice ha optato per un modello con risvolto alla caviglia, parte di una capsule collection firmata da Eva Herzigova x Roy Rogers. Questo dettaglio non è casuale: il risvolto aggiunge un tocco di personalizzazione, rendendo il capo unico. I mocassini neri in pelle liscia completano l'outfit. Questi accessori, con dettagli arricciati sulla tomaia, sono il perfetto equilibrio tra eleganza e comfort.

