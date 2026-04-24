I genitori esultano gli asili a rischio tagli manterranno le sezioni

I genitori delle scuole dell’infanzia Mimosa e Rodari hanno ricevuto notizia che le sezioni di queste strutture rimarranno attive anche per l’anno scolastico 20262027, in seguito alla decisione di non procedere ai tagli previsti. La comunicazione è arrivata dopo che erano state ipotizzate riduzioni di posti e sezioni, mettendo a rischio la continuità delle attività educative per i bambini iscritti.

Le scuole dell’infanzia Mimosa e Rodari scongiurano il taglio dei posti in vista dell’anno scolastico 20262027. I due plessi hanno rischiato fortemente di vedere tagliate le loro sezioni a causa del basso numero di iscrizioni.“A fronte dell’andamento delle domande di iscrizione in alcune sedi –.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Asili nido: "Non ci sono fondi, rischio tagli" Asili nido e sezioni primavera: i dati in Liguria, oltre il 50% dei Comuni senza servizioL'Istat, nelle ultime ore, ha diffuso alcuni dati riferiti agli asili nido e alle sezioni primavera presenti nei Comuni italiani. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Riprendersi l'anima, il nuovo libro di Paolo Crepet. Un grido d'allarme sulla società di oggi: Genitori ipertecnologici e figli senza entusiasmo. WhatsApp per under 13: arrivano gli account gestiti dai genitori. Ecco come attivarliWhatsApp introduce gli account gestiti dai genitori per i minori di 13 anni: messaggi e chiamate controllate, privacy protetta e nuovi strumenti di parental control Per anni è stata una delle ... panorama.it WhatsApp introduce (finalmente) gli account gestiti dai genitori: adesso per i più giovani funziona cosìWhatsApp ha introdotto una nuova modalità pensata per i più giovani e per le loro famiglie. Si tratta degli account gestiti dai genitori e permettono ai ragazzi di utilizzare l’app di messaggistica ... vanityfair.it