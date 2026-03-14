Neonati e infezioni da Escherichia coli | uno studio su Nature rivela che gli anticorpi materni trasmessi in utero proteggono la maggioranza dei bambini

Uno studio pubblicato l'11 marzo su Nature mostra che la maggior parte dei neonati è protetta da infezioni da Escherichia coli grazie agli anticorpi materni trasmessi durante la gravidanza. La ricerca è stata condotta da un team di ricercatori che ha analizzato i livelli di anticorpi presenti nel sangue dei bambini appena nati. I risultati indicano che questa trasmissione naturale offre una difesa significativa contro le infezioni da E. coli nei primi mesi di vita.

Uno studio pubblicato l'11 marzo sulla rivista scientifica Nature e condotto da ricercatori del Cincinnati Children's Hospital Medical Center, in collaborazione con l'Università del Queensland, l'University of Texas Southwestern Medical Center e altri centri statunitensi, ha identificato nel trasferimento placentare degli anticorpi materni il fattore che protegge la maggioranza dei neonati dalle infezioni gravi da Escherichia coli. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati I neonati riconoscono il ritmo musicale già a due giorni dalla nascita: lo studio su Bach rivela capacità innate nei bambini appena natiUno studio pubblicato sulla rivista open access "Plos Biology" dimostra che i neonati possiedono già alla nascita la capacità di anticipare il ritmo... Leggi anche: Escherichia coli, quando e come diventa un rischio per la salute Aggiornamenti e contenuti dedicati a Neonati e infezioni da Escherichia coli... Temi più discussi: Il primo scudo materno: come l’immunità naturale salva i neonati dalle infezioni; Perché gran parte dei neonati è protetto dalle infezioni? Il segreto svelato dalla scienza; Neonati morti per un batterio, la perizia della procura: Infezioni precedenti furono gestite; Virus intestinale marzo 2026 in bambini e adulti: sintomi e altro. Perché gran parte dei neonati è protetto dalle infezioni? Il segreto svelato dalla scienzaÈ il primo regalo con cui le mamme equipaggiano i loro bebè per affrontare le avversità della vita: super anticorpi ... msn.com Ittero neonatale: cos'è e come si cura?Cos'è l'ittero neonatale? Scopri perché la pelle del neonato diventa gialla, quando preoccuparsi, i valori della bilirubina, come funziona la fototerapia. medicitalia.it Una persona ogni dodici abitanti iscritti all'anagrafe – contando anche neonati e anziani – è milionaria Supera addirittura la capitale della finanza mondiale New York City, dove è il rapporto è uno ogni 22 - facebook.com facebook #ignotox Neonati sepolti a Parma: chiesti 26 anni per Chiara Petrolini, Rinaldi alla psicologa: “Ma si rende conto di cosa ha fatto”. x.com