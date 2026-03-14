Neonati e infezioni da Escherichia coli | uno studio su Nature rivela che gli anticorpi materni trasmessi in utero proteggono la maggioranza dei bambini

Da orizzontescuola.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno studio pubblicato l'11 marzo su Nature mostra che la maggior parte dei neonati è protetta da infezioni da Escherichia coli grazie agli anticorpi materni trasmessi durante la gravidanza. La ricerca è stata condotta da un team di ricercatori che ha analizzato i livelli di anticorpi presenti nel sangue dei bambini appena nati. I risultati indicano che questa trasmissione naturale offre una difesa significativa contro le infezioni da E. coli nei primi mesi di vita.

Uno studio pubblicato l'11 marzo sulla rivista scientifica Nature e condotto da ricercatori del Cincinnati Children's Hospital Medical Center, in collaborazione con l'Università del Queensland, l'University of Texas Southwestern Medical Center e altri centri statunitensi, ha identificato nel trasferimento placentare degli anticorpi materni il fattore che protegge la maggioranza dei neonati dalle infezioni gravi da Escherichia coli. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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