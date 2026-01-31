Perché cantare ai neonati può aiutare a parlare prima | uno studio rivela il legame tra ritmo e parole
Un nuovo studio dell’Università di Utrecht conferma che cantare ai neonati può favorire lo sviluppo del linguaggio. I ricercatori hanno scoperto che il ritmo musicale aiuta i piccoli a capire le parole prima del previsto. Le mamme e i papà che cantano ai loro figli possono contribuire a farli parlare prima, grazie a questa semplice abitudine. Lo studio mostra come il ritmo aiuti i neonati a decodificare i suoni e le parole, facilitando l’apprendimento del linguaggio.
Uno studio dell’Università di Utrecht rivela che il ritmo musicale aiuta i neonati a decodificare il linguaggio. Cantare e muoversi a tempo stimola il cervello a riconoscere i fonemi, facilitando l'apprendimento di nuove parole sin dai primi mesi.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Università Utrecht
Videogiochi e rischio di ludopatia: uno studio in Belgio rivela il legame tra il gioco d’azzardo e l’aumento di comportamenti problematici tra gli adolescenti
C’è un pesticida associato al Parkinson: uno studio rivela il legame pericoloso
Un nuovo studio evidenzia un possibile legame tra l’esposizione a un pesticida specifico e lo sviluppo del Parkinson.
Ultime notizie su Università Utrecht
Argomenti discussi: Bambini al teatro dell'opera: meglio Verdi dei balletti su TikTok; La gara di canto di Oliver Weiss: un libro che vi farà cantare; Bimbi delle elementari a lezione di dialetto; Non ci sono più bimbi e ai pochi rimasti appioppano la multa perché schiamazzano.
La BBC spiega perché cantare fa bene alla saluteÈ arrivato dicembre e, con esso, una certa diffusa voglia di cantare. È naturale, è il clima di festa e, benché non a tutti piacciano i tormentoni natalizi, gli amanti del Natale potrebbero avere ... rockol.it
Stamattina al Neomamme terzo incontro di Musica con mamme e neonati e di Canto Mamma e bambini e mamme in dolce attesa. Un tempo prezioso in cui la musica, la danza, le canzonicine sono state un mezzo speciale per rafforzare e costruire n - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.