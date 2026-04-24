Le forze dell'ordine del Valdarno hanno arrestato un uomo trovato in possesso di marijuana e hanno individuato un latitante ricercato da tempo. Durante i controlli, i finanzieri di Arezzo hanno scoperto le sostanze stupefacenti e hanno portato a termine l’arresto. La presenza di un soggetto irreperibile ha portato a ulteriori verifiche, che hanno concluso con l’arresto del latitante. I dettagli delle operazioni sono stati comunicati ufficialmente.

Oh, qua nel Valdarno mica se dorme, eh. La Guardia di Finanza d’Arezzo continua a fa’ controlli a tappeto e stavorta so’ saltati fuori due bei casi. Nel comune de Cavriglia, i finanzieri fermano ‘n sessantenne italiano che già c’aveva precedenti. Controllo de routine? Manco per sogno. Dentro la macchina trovano ‘na busta bella grossa: più de un chilo de marijuana buttata lì sul sedile dietro, come fosse ‘na spesa qualsiasi. E mica finisce qua: vanno a casa sua e zac! In un capanno spuntano altre cosine — un po’ de erba, materiale per impacchettare è 11 piantine coltivate co’ le lampade, tipo serra fai-da-te. Morale della favola: arresto immediato e poi dritto ai domiciliari, deciso dal giudice.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - I finanzieri un scherzano: beccato co’ l’erba e preso anche ‘n latitante furbetto

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