Maria ha paura di parlare, anche se sa che i suoi compagni la prendono in giro o la picchiano. Lei si sente stupida, ma non riesce a chiedere aiuto. Le sue parole rispecchiano quello che succede a tanti ragazzi che preferiscono tacere per paura o vergogna. La campagna di Telefono Azzurro mette in luce come il silenzio spesso nasconde sofferenze invisibili.

P aura, vergogna, senso di isolamento e sfiducia negli adulti: sono queste le ragioni per cui le vittime di bullismo e cyberbullismo non denunciano quello che, spesso quotidianamente, subiscono. Lo racconta Telefono Azzurro, nella Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo 2026. Camilla Mancini per la Giornata contro il bullismo: «Attraverso la condivisione del dolore si può rinascere» X Leggi anche › «Per il 70% dei giovani il web è luogo di violenza, eppure.». Dati e analisi di Terre des Hommes Bullismo e cyberbullismo, vittime 7 adolescenti su 10. Dalle molestie fisiche agli insulti online. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «I miei compagni scherzano, scherzano ma certe cose mi fanno sentire stupida». Alcune volte i compagni deridono Maria, altre le danno un pugno: «è confidenziale», ma è anche doloroso. Le voci, i dati e la campagna di Telefono Azzurro

