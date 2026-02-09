Beccato in auto con mezzo chilo di cocaina latitante rintracciato e arrestato in Inghilterra

La polizia ha arrestato in Inghilterra un uomo di 35 anni ricercato da anni. Era stato beccato con mezzo chilo di cocaina in auto e ora finirà in Italia per scontare una condanna definitiva per traffico di droga. La Procura di Perugia ha seguito tutto e ha ottenuto l’arresto tramite il mandato europeo.

La Procura generale di Perugia, tramite l'ufficio Sdi, ha ottenuto l'arresto di un inglese di 35 anni, residente stabilmente in Gran Bretagna e ricercato da anni, in esecuzione di un mandato di arresto europeo a seguito di una condanna definitiva per reati legati al traffico di sostanze.

