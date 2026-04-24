I draghetti vincono a Monterrigioni

Nel fine settimana, le squadre del DRK Baseball Capannori hanno affrontato diverse sfide. Gli Under 12, i più giovani, hanno osservato il turno di riposo, mentre gli Under 15 sono scesi in campo in trasferta e sono riusciti a ottenere una vittoria con il punteggio di 20 a 14 contro il Chianti-Monteriggioni. La partita si è svolta fuori casa, segnando un risultato positivo per la squadra.

Un weekend impegnativo per due delle squadre del DRK Baseball Capannori. Mentre i piccoli "draghetti" Under 12 rispettavano il turno di riposo, gli Under 15 sono riusciti a portare a casa una prima importante vittoria guadagnata fuori casa, per 20 a 14, contro il Chianti-Monteriggioni. Sotto la guida dei tecnici Antonio Modestino e Virgilio Perra, i giovani DRK hanno superato un avvio complicato, trasformando la faticosa salita iniziale in progressiva rimonta e poi in una vittoria che insegna e fa morale. Trasferta amara, invece, per la formazione di Serie C impegnata con la franchigia Livorno 1948 Baseball ASD. Sul diamante di Siena, contro una squadra solida e di grande esperienza, i ragazzi di coach Bessi non sono riusciti a imporre il proprio gioco, cedendo per 15 a 5.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I draghetti vincono a Monterrigioni Notizie correlate NBA, gli Hornets vincono l'ottava di fila. I Lakers vincono ma si fa male DoncicDallas (Stati Uniti), 6 febbraio 2026 – Il doppio impegno ravvicinato non ha fermato il cammino vincente dei San Antonio Spurs che, dopo aver battuto... Leggi anche: Le nozze televisive vincono sempre