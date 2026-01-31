Le nozze televisive vincono sempre

Questa settimana torna in tv “Matrimonio a prima vista”, il reality che mette in gioco sei persone sconosciute che si incontrano solo il giorno delle nozze. È alla sua 16esima edizione e, come sempre, il pubblico segue con curiosità le storie di chi si affida a un esperimento di amore forzato. Le telecamere riprendono ogni momento, dai primi sguardi alle prime discussioni, in un continuo susseguirsi di emozioni e sorprese. La trasmissione conferma come, anche nel mondo dello spettacolo, le nozze sono un argomento che

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“Matrimonio a prima vista”) È giunto alla 16esima edizione Matrimonio a prima vista, reality in cui sei concorrenti vengono abbinati tra loro per formare tre coppie che si conosceranno per la prima volta il giorno del loro matrimonio. Dopo la luna di miele inizieranno la convivenza. Dal 2019 lo trasmette Real Time con ottimi ascolti. La stagione in corso al mercoledì sta tenendo una media di circa 500mila spettatori con punte di share al 4%, collocando il canale di WB. Discovery al primo posto in prime time tra i non generalisti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Le nozze televisive vincono sempre Approfondimenti su Matrimonio A prima vista Omicidio a scuola, tutte le accuse contro Zouhair Atif. L’esperta: “Serie televisive e programmi normalizzano sempre più l’uso delle armi” Un grave episodio di omicidio si è verificato a scuola, con tutte le accuse rivolte a Zouhair Atif. Nove anni d’amore per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: e le nozze sempre più vicine Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza celebrano oggi, 21 gennaio, nove anni di relazione. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Cosa succede 99 notti nella foresta senza fuoco su roblox Ultime notizie su Matrimonio A prima vista Argomenti discussi: Le nozze televisive vincono sempre. Festa di compleanno interrotta e proposta di matrimonio del turbolento vip della tv. E sono nozze: lei (famosa) ha detto Sì - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.