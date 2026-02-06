I San Antonio Spurs continuano a vincere e questa volta conquistano la loro terza vittoria di fila, battendo anche i Dallas Mavericks 135-123. Nonostante i Mavericks siano riusciti a mettere pressione, i Spurs sono stati avanti fin dal primo quarto e hanno trovato il momento giusto negli ultimi minuti per scappare via. Victor Wembanyama ha ancora una volta dominato, segnando 29 punti e prendendo 11 rimbalzi, confermando il suo ruolo di protagonista. La partita si è infiammata anche nella sfida tra le prime scelte al draft, con Cooper Flagg che ha segn

Dallas (Stati Uniti), 6 febbraio 2026 – Il doppio impegno ravvicinato non ha fermato il cammino vincente dei San Antonio Spurs che, dopo aver battuto gli Orlando Magic e gli Oklahoma City Thunder campioni in carica hanno ottenuto il terzo sigillo di fila – quarto nelle ultime cinque gare – prendendosi anche il derby texano contro i Dallas Mavericks, sconfitti 135-123: a trascinare l’atto degli Spurs –che sono stati avanti nel punteggio sin dal primo quarto ma sono riusciti solo nei minuti finali a dare la sgasata decisiva – ci ha pensato ancora una volta Victor Wembanyama, il quale ha portato a casa 29 punti (20 nel solo primo tempo con cinque triple mandate a bersaglio) e 11 rimbalzi vincendo la sfida nella sfida tra prime scelte assolute con Cooper Flagg, che pure ha segnato 32 punti (gli stessi portati a casa dal compagno di squadra Naji Marshall). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - NBA, gli Hornets vincono l'ottava di fila. I Lakers vincono ma si fa male Doncic

Approfondimenti su San Antonio Spurs

I Los Angeles Lakers hanno ottenuto una vittoria importante grazie a una prestazione notevole di Luka Doncic.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su San Antonio Spurs

Argomenti discussi: BM NBA TIME / Il recap della notte: gli Hornets non si fermano più e battono anche gli Spurs, i Rockets rovinano la serata a Flagg - di Matteo Parma; NBA 2026, i risultati della notte: vittorie di Lakers e Golden State, ottava di fila per Charlotte; Basket NBA: i Miami Heat di Fontecchio vincono a Chicago, Oklahoma e Detroit ko; NBA, grande vittoria dei Knicks sui Nuggets: i risultati della notte.

NBA, gli Hornets vincono l'ottava di fila. I Lakers vincono ma si fa male DoncicDallas (Stati Uniti), 6 febbraio 2026 – Il doppio impegno ravvicinato non ha fermato il cammino vincente dei San Antonio Spurs che, dopo aver battuto gli Orlando Magic e gli Oklahoma City Thunder camp ... sport.quotidiano.net

NBA, i risultati della notte: i Lakers battono i Sixers, passi falsi di Pistons e RocketsLeggi su Sky Sport l'articolo NBA, i risultati della notte: i Lakers battono i Sixers, passi falsi di Pistons e Rockets ... sport.sky.it

NBA, gli Hornets calano il "Settebello". Cadono i Clippers e vincono i Rockets x.com

CP3 SI MUOVE, VOLA A TORONTO (PER ORA). HORNETS MOLTO ATTIVI... La #NBATradeDeadline si avvicina e tante squadre si muovono: ecco le ultime novità. facebook