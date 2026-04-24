A Capanne e al Morlacchi, alcuni detenuti-attori stanno portando in scena “Dalla costola di una colomba”, uno spettacolo che fa parte di un progetto che coinvolge i detenuti nel teatro. Questa iniziativa, alla sua ottava edizione, mira a favorire il recupero dell’identità personale e la riabilitazione sociale attraverso la pratica teatrale. La rappresentazione si inserisce in un percorso consolidato dedicato alla riabilitazione dei detenuti.

Un nuovo capitolo, l’ottavo, del prezioso progetto che attraverso il teatro vuole contribuire al recupero dell’identità personale e alla risocializzazione dei detenuti. Torna “Per Aspera Ad Astra - riconfigurare il carcere attraverso la cultura e la bellezza” promosso da Acri, realizzato con il sostegno di Fondazione Perugia e prodotto dal Teatro Stabile dell’Umbria: il risultato è lo spettacolo “Dalla costola di una colomba – Assemblea poetica“ della regista Vittoria Corallo, liberamente ispirato da ’Le tre ghinee’ di Virginia Woolf e in scena giovedì 14 maggio alle 18 alla Casa Circondariale di Capanne e lunedì 18 maggio alle 19.30 al Teatro Morlacchi, a ingresso libero.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I detenuti-attori recitano a Capanne e al Morlacchi “Dalla costola di una colomba“, la bellezza del teatro

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