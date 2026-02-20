Arriva ’Eva Diario di una costola’ Rita Pelusio al Teatro ’De Micheli’
Rita Pelusio porta in scena ‘Eva, Diario di una costola’ al Teatro De Micheli di Copparo. La causa è il desiderio dell’attrice di proporre uno spettacolo che esplora le piccole grandi sfide delle donne di oggi. Lo spettacolo, in programma oggi, si concentra sulla storia di Eva, interpretata con humor e sincerità. Pelusio vuole coinvolgere il pubblico con racconti e battute che riflettono le difficoltà quotidiane delle donne. Lo spettacolo si terrà questa sera alle 21, ingresso libero.
Oggi, l’attrice e cabarettista Rita Pelusio porterà al Teatro De Micheli di Copparo, lo spettacolo ’Eva, Diario di una costola’. Qual è il suo ricordo particolare in terra estense? "E’ legato a Ferrara e risale a tantissimi anni fa, quando ero molto giovane, facevo teatro di strada e ho partecipato al Ferrara Buskers Festival. E’ stata un’esperienza particolare". Cosa ci può dire dello spettacolo che porterà a Copparo? "Parla di disobbedienza femminile, partendo da un presupposto molto chiaro: il giorno in cui Eva mangiò la mela non nacque il peccato, ma la disobbedienza. Il filo conduttore è un diario immaginario e immaginifico dell’Eva primordiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Rita Pelusio al teatro De Micheli. Un monologo comico e spietatoRita Pelusio porta il suo monologo comico e spietato al teatro De Micheli di Copparo, dopo aver ottenuto un grande successo nelle precedenti tappe del tour.
