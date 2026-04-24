I danni del ciclone Harry l' impianto fognario a Briga non è stato riparato

A Briga Marina, nel vicolo Quarto, i residenti continuano a segnalare problemi legati all’impianto di sollevamento fognario danneggiato dal ciclone Harry. Nonostante siano passati diversi mesi dall’evento meteorologico, i danni non sono stati ancora riparati, e nelle abitazioni della zona persistono disagi. La situazione ha suscitato preoccupazione tra gli abitanti, che attendono ancora risposte e interventi concreti.

Vico Quarto a Briga Marina. I residenti attendono ancora risposte sull'impianto di sollevamento fognario che era stato danneggiato dal ciclone Harry e che ancora oggi - secondo quanto segnalato - ci sono disagi nelle case degli abitanti del villaggio. Richiesti interventi urgenti.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Danni del ciclone Harry, procedure più snelle per ottenere i ristoriDocumentazione più snella, anticipazione del termine ultimo per le istanze, chiarimenti a conferma della cumulabilità dei ristori. I danni del ciclone Harry: Schifani nomina Duilio Alongi commissario per l'emergenzaProsegue senza sosta il lavoro del governo regionale per fronteggiare le conseguenze della frana di Niscemi e del maltempo che ha colpito le coste... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: I danni del ciclone Harry, chiesto l’accesso al Fondo di solidarietà Ue. La Calabria attende; A Pula 14 milioni euro di danni causati dal ciclone Harry, il sindaco: Dal Governo nessun risarcimento; Comune Caulonia, stallo sul lungomare dopo i danni del ciclone Harry; Danni del maltempo, dal 4 maggio via all'anticipo dei ristori dalla Regione. Danni dal ciclone Harry, la Regione Calabria anticipa i ristori: come ottenerliAttivata in Calabria la piattaforma per i ristori alle imprese colpite dal ciclone Harry: 31,9 milioni di euro già stanziati e fino a 20mila euro di anticipo per la ripresa delle attività in vista del ... quicosenza.it Ciclone Harry, accordo per anticipare i ristori alle aziende colpite: domande dal 4 maggio, ecco come fareContributi fino a 20mila euro. Apertura prevista anche per gli stabilimenti balneari, mentre si lavora già a un’estensione verso le abitazioni ... ilvibonese.it Sono reduce un po’ delusa da “La verità sul caso di Harry Quebert “di Joël Dicker. Quale mi suggerite tra questi tre e perché Grazie a chi mi risponderà. facebook Chi ha pagato il "non royal tour" di Harry e Meghan x.com