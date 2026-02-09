I danni del ciclone Harry | Schifani nomina Duilio Alongi commissario per l' emergenza

Il governo regionale ha deciso di mettere un commissario speciale per affrontare i danni causati dal ciclone Harry. Il presidente Schifani ha scelto Duilio Alongi per coordinare gli interventi e gestire l’emergenza. Nel frattempo, i lavori continuano senza sosta per riparare i danni provocati dalla frana di Niscemi e dal maltempo che ha colpito le coste siciliane. La situazione resta difficile, ma ora si cerca di intervenire più rapidamente.

Prosegue senza sosta il lavoro del governo regionale per fronteggiare le conseguenze della frana di Niscemi e del maltempo che ha colpito le coste siciliane. Oggi, come ogni lunedì, è tornata a riunirsi la cabina di regia istituita dal presidente della Regione Renato Schifani alla quale hanno partecipato tutti i dipartimenti regionali coinvolti per fare il punto sui provvedimenti da adottare. Sul fronte Niscemi, da domani sarà operativa una sede locale dell'ufficio del commissario delegato per l'emergenza che sarà ospitata nei locali messi a disposizione dal Comune. Si tratta di un front office al quale è stato assegnato personale regionale che lavorerà al fianco della Protezione civile.

Il presidente Sergio Mattarella ha incontrato il governatore Renato Schifani durante una visita a Palermo, presso lo stabilimento Fincantieri.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha effettuato un sopralluogo a Mazzeo, frazione di Taormina, colpita dal ciclone Harry.

Ad accompagnarlo, il dirigente generale del dipartimento regionale della Protezione civile, Salvo Cocina, e il dirigente generale del dipartimento Tecnico, Duilio Alongi facebook