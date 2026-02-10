Danni del ciclone Harry procedure più snelle per ottenere i ristori

Le procedure per ottenere i ristori per i danni causati dal ciclone Harry diventano più semplici. Le pratiche sono state semplificate, con una documentazione più leggera e tempi più rapidi per presentare le istanze. Inoltre, sono stati chiariti alcuni punti, come la possibilità di cumulare i vari ristori, per evitare confusione tra chi ha subito danni.

Documentazione più snella, anticipazione del termine ultimo per le istanze, chiarimenti a conferma della cumulabilità dei ristori. Su indicazione del presidente della Regione Renato Schifani e a seguito di un confronto con la Protezione civile nazionale, il dipartimento regionale delle Attività.

