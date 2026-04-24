A Venezia, un ristoratore ha ricevuto minacce dopo aver ospitato presentazioni di libri di orientamento di destra. Le autorità locali hanno imposto restrizioni che vietano eventi simili, e chi organizza queste iniziative rischia di finire sotto pressione da parte di gruppi antagonisti. La situazione ha generato preoccupazione tra chi si occupa di cultura e libertà di espressione nella città.

Vietato ospitare presentazioni di libri sulla destra se non si vuole finire nel mirino degli intolleranti antifa. Questa mattina all’ingresso del Ristorante al Colombo a Venezia è comparso un cartello con scritto “Il libro è stato. stimolante! Buon 25 aprile!” insieme a un’ingente quantità di sterco. Proprio questa sera nei locali del ristorante si sarebbe dovuta svolgere la presentazione del libro “Destra sociale” di Marco Cassini organizzata da Gioventù Nazionale insieme al Dipartimento cultura di Fratelli d’Italia. Si tratta di un testo che si interroga su "quale modello può rispondere alle crisi globali in atto? Esiste un’alternativa al...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I censori rossi e le minacce al ristoratore: cosa hanno fatto a Venezia

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