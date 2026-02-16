Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha criticato duramente Del Piero e Chiellini dopo il recente episodio tra Inter e Juventus, accusandoli di aver simulato falli in modo esagerato e di volere ora imporre regole morali sugli altri. Sala ha aggiunto che, secondo lui, anche Bastoni merita attenzione, perché tende a comportarsi in modo simile. La polemica si accende nel momento in cui i due ex giocatori si sono espressi pubblicamente su alcune decisioni arbitrali.

Il sindaco di Milano Beppe Sala ci è andato giù duro con Del Piero e Chiellini sul caso riguardante Inter Juve. Vediamo che cosa ha detto. Il sindaco di Milano Beppe Sala, alla Triennale di Milano, ha parlato delle polemiche arbitrali scoppiate dopo Inter Juve. ULTIMISSIME JUVE LIVE SU DEL PIERO E CHIELLINI – « Certamente Bastoni ha sbagliato, poi vedo commentatori che nella loro carriera hanno fatto delle simulazioni incredibili. Ci sono filmati in giro di Chiellini e Del Piero che hanno fatto simulazioni incredibili e che adesso fanno i censori » SU BASTONI – « Chiaro che io son i parte perché l’Inter è la mia squadra del cuore, però andiamoci piano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sala durissimo con Del Piero e Chiellini: «Hanno fatto simulazioni incredibili e ora fanno i censori. Su Bastoni penso questo»

