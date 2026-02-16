Sala durissimo con Del Piero e Chiellini | Hanno fatto simulazioni incredibili e ora fanno i censori Su Bastoni penso questo
Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha criticato duramente Del Piero e Chiellini dopo il recente episodio tra Inter e Juventus, accusandoli di aver simulato falli in modo esagerato e di volere ora imporre regole morali sugli altri. Sala ha aggiunto che, secondo lui, anche Bastoni merita attenzione, perché tende a comportarsi in modo simile. La polemica si accende nel momento in cui i due ex giocatori si sono espressi pubblicamente su alcune decisioni arbitrali.
Il sindaco di Milano Beppe Sala ci è andato giù duro con Del Piero e Chiellini sul caso riguardante Inter Juve. Vediamo che cosa ha detto. Il sindaco di Milano Beppe Sala, alla Triennale di Milano, ha parlato delle polemiche arbitrali scoppiate dopo Inter Juve. ULTIMISSIME JUVE LIVE SU DEL PIERO E CHIELLINI – « Certamente Bastoni ha sbagliato, poi vedo commentatori che nella loro carriera hanno fatto delle simulazioni incredibili. Ci sono filmati in giro di Chiellini e Del Piero che hanno fatto simulazioni incredibili e che adesso fanno i censori » SU BASTONI – « Chiaro che io son i parte perché l’Inter è la mia squadra del cuore, però andiamoci piano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Inter-Juve, Beppe Sala: “Da Chiellini e Del Piero simulazioni incredibili, ora fanno i censori”
Beppe Sala ha commentato le polemiche nate dopo la partita tra Inter e Juventus, accusando Chiellini e Del Piero di aver fatto simulazioni esagerate.
Bastoni Inter, Sala non ci sta: «Ci sono filmati di Chiellini e Del Piero che hanno fatto simulazioni incredibili…»
Beppe Sala ha parlato alla Triennale di Milano e ha commentato le accuse rivolte ai giocatori Chiellini e Del Piero.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Avellino-Pescara: lupi condannati a vincere, Biancolino si gioca la panchina; Slalom, tempesta sulla Stelvio: Saccardi sogna, Italia in affanno; Il GM della Viola durissimo con l’Amministrazione: strutture sportive precarie, impediscono ai ragazzi di fare sport.
Sala, il giorno più lungo del sindaco di Milano: le lacrime in giunta, il colloquio con Tancredi e quello con MarottaCome un pendolo. Tra la depressione e la voglia di combattere. Il day after di Beppe Sala è un’altalena di stati d’animo. Difficile intraprendere una strada se non si sa con precisione quali sono le ... milano.corriere.it
TRUMP CONTRO UNA REPORTER DELLA CNN: «IN DIECI ANNI NON TI HO MAI VISTO SORRIDERE. SEI LA PEGGIORE DI TUTTE» Trump gela la sala stampa con un attacco durissimo che lega il calo dei rating televisivi alla "mancanza di sorrisi" della gio - facebook.com facebook