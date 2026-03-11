L’asilo in Australia e le minacce velate | che fine hanno fatto le calciatrici iraniane che hanno protestato contro il regime

In Australia si prospetta il possibile arrivo delle calciatrici iraniane che hanno protestato contro il regime degli ayatollah. Le atlete sono attualmente al centro di discussioni riguardo alla loro situazione, mentre le autorità australiane valutano le opzioni per il loro futuro. La vicenda ha attirato l’attenzione di media e opinione pubblica, senza che siano state fornite ulteriori dettagli ufficiali sul loro stato attuale.

Sarà con ogni probabilità in Australia il futuro delle calciatrici della nazionale iraniana di calcio che hanno preso posizione contro il regime degli ayatollah. Pochi istanti prima dell’ultima partita di Coppa d’Asia femminile, giocata in Australia, alcune giocatrici hanno deciso di non cantare l’inno iraniano. Un gesto che si è trasformato in un caso diplomatico internazionale, a causa soprattutto dei timori per possibili conseguenze al loro ritorno a Teheran. La mano tesa del governo australiano. Sette componenti della delegazione femminile di calcio dell’Iran hanno ottenuto l’asilo in Australia. E il governo di Canberra conferma che a tutti i componenti della delegazione, tranne pochi, è stato offerto asilo in Australia mentre passavano per l’ aeroporto di Sydney per imbarcarsi nel viaggio di rimpatrio. 🔗 Leggi su Open.online

