Presentazione del volume Shoah di Claude Lanzmann

Viene presentato il volume “Shoah di Claude Lanzmann. Una finzione del reale”, pubblicato da Carocci editore a gennaio 2026. Il libro è scritto da Francesco Pitassio e analizza l’opera di Lanzmann dedicata alla Shoah. La presentazione si svolge a Roma e si concentra sui contenuti e sulle tematiche affrontate nell’opera.

Presentazione del volume “Shoah di Claude Lanzmann. Una finzione del reale” (Carocci editore, Roma gennaio 2026)di Francesco Pitassio. Introduce Monica Emmanuelli, direttrice dell’Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione. Dialoga con l’autore Riccardo Costantini, responsabile. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Presentazione del volume "Shoah di Claude Lanzmann" Articoli correlati Presentazione del volume "Il nuovo dono di Eva"Il volume “Il nuovo dono di Eva” pubblicato nella collana “sAu Community" del Centro Ricerche sAu per la Comunicazione Generativa ETS con Pacini... Settimana del Fiorentino - presentazione di "Raccontami Firenze" volume 3Michela Micheli presenta il terzo volume di "Raccontami Firenze" insieme al giornalista Paolo Caselli, l'editrice Surat Sunonkun, lo storico e... L’Origine dell’Olocausto | Documentario a Colori Contenuti e approfondimenti su Presentazione del volume Shoah di... Temi più discussi: Eventi segnalati dai Comuni; Presentazione del libro Lelio Colista. L'Orfeo dimenticato, di Pasquale Imbrenda. (16.03.2026); Il dialetto milanese incontra Topolino; Seppellite il mio cuore a Tel Aviv. Luca Zevi condivide emozioni e pensieri di un recente viaggio in Israele. Presentazione del libro di Niccolò Rinaldi Shoah, Ruanda. Due lezioni paralalle (Giuntina)E le persone però ti rendi conto l'importanza di questa testimonianza e la necessità che soprattutto l'Europa da tutto il mondo non perdano la memoria storica E che l'armonia storica e la cosa ... radioradicale.it Laigueglia, in biblioteca la presentazione di Le donne nella Shoah con l’autrice Bruna BertoloLaigueglia. Domenica 25 gennaio alle 17.30, presso la biblioteca civica Pagliano di Laigueglia, l’Associazione Vecchia Laigueglia organizza la presentazione del libro Le donne nella Shoah di Bruna ... msn.com Ieri a Lecce la presentazione del libro di Daniela D’Attis dal titolo "Anche il fuoco si brucia". Un’indagine profonda sui legami umani discussa con i docenti dell’Università del Salento. - facebook.com facebook Presentazione del volume: “In Nome della Croce – La Militarità dell’Ordine di Malta. Nove secoli di fedeltà e servizio” ift.tt/YWqt4di #evento #takethedate x.com