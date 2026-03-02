Presentazione del volume Il nuovo dono di Eva

Il volume “Il nuovo dono di Eva” sarà presentato venerdì 6 marzo 2026 durante un convegno dedicato alla Salute di genere, organizzato in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Il libro fa parte della collana “sAu Community” del Centro Ricerche sAu per la Comunicazione Generativa ETS e viene pubblicato da Pacini editore. La presentazione si terrà in un evento che coinvolge professionisti e studiosi del settore.

Il volume "Il nuovo dono di Eva" pubblicato nella collana "sAu Community" del Centro Ricerche sAu per la Comunicazione Generativa ETS con Pacini editore, sarà presentato nel convegno sulla Salute di genere, organizzato in occasione della Giornata Internazionale della Donna, venerdì 6 marzo 2026.