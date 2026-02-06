Paul Mescal dopo Hamnet racconta ad Amica i nuovi progetti lunghi 20 anni | un musical ambizioso e il biopic sui Beatles L' intervista

Paul Mescal si apre su nuovi progetti a lungo termine. Dopo aver interpretato Hamnet, l’attore irlandese parla dei suoi prossimi lavori: un musical che potrebbe durare 20 anni e un biopic sui Beatles. Durante l’intervista, Mescal si mostra diretto e sincero, sottolineando che il rispetto per gli altri è ciò che lo rende diverso. La sua chiarezza e naturalezza colpiscono, e i fan aspettano di scoprire cosa riserverà il futuro.

È il rispetto per gli altri a renderlo speciale. Ed è l’essere cristallino e sincero nel rispondere alle domande a fare di Paul Mescal uno degli attori più interessanti con cui parlare. Con il mento a fossetta ricorda Kirk Douglas, mentre la profondità di pensiero sottolinea la sua non pretenziosità. Irlandese, 30 anni, esplode con la miniserie Normal People (grazie alla quale nel 2021 si aggiudica il Bafta), riceve la prima nomina all’Oscar con Aftersun, si innamora perdutamente in Estranei, veste l’armatura ne Il gladiatore II (2024). Per 20 anni parteciperà alle riprese di un film ambizioso, Merrily We Roll Along, e alla quadrilogia di Sam Mendes sulla vita dei Beatles (indovinate chi interpreterà dei quattro). 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Paul Mescal, dopo Hamnet racconta ad Amica i nuovi progetti lunghi 20 anni: un musical ambizioso, e il biopic sui Beatles. L'intervista Approfondimenti su Paul Mescal The Beatles: Paul Mescal e Barry Keoghan debuttano nelle prime foto del biopic di Sam Mendes! #The-Beatles- Sam-Mendes || Il mondo del cinema e della musica si ferma per un attimo, perché sono uscite le prime foto di “The Beatles – A Four-Film Cinematic Event”. Hamnet, intervista a Paul Mescal: “L'arte è la mia unica religione” Paul Mescal parla della sua interpretazione di Hamnet e rivela che per lui l’arte è l’unica religione. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Paul Mescal Argomenti discussi: Paul Mescal fa 30 anni, non solo Hamnet: i suoi ruoli più famosi. FOTO; La costumista di Hamnet ha trasformato Paul Mescal in uno Shakespeare mai visto rinunciando a tutto tranne che all’orecchino; Hamnet, tutto quello che c'è da sapere sul prossimo film di Paul Mescal; Hamnet, intervista a Paul Mescal: L'arte è la mia unica religione. Paul Mescal dal giovane Shakespeare a Paul McCartney: «Sono un’icona. Anzi due». L’intervistaPaul Mescal, dopo Hamnet racconta ad Amica i nuovi progetti lunghi 20 anni: un musical ambizioso, e il biopic sui Beatles. L'intervista ... amica.it La costumista di Hamnet ha trasformato Paul Mescal in uno Shakespeare mai visto rinunciando a tutto tranne che all’orecchinoPer Mescal, che interpreta il Bardo in Hamnet di Chloé Zhao, gli ensemble in pelle con incisioni di Malgosia Turzanska sono diventati «un punto di accesso al suo paesaggio psicologico» ... gqitalia.it “Hamnet” di Chloé Zhao, con Jessie Buckley e Paul Mescal, è da oggi nei cinema italiani con Universal Pictures. Candidato a otto premi Oscar. x.com nssmag.com. . / Paul Mescal e Jessie Buckley ci raccontano in esclusiva la storia di alcuni dei costumi indossati durante le riprese di Hamnet - Nel Nome del Figlio, il nuovo film di Chloé Zhao, vincitore di due Golden Globe e candidato a 8 Premi Oscar t facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.