I quattro film Beatles E i tormenti di Ringo-Keoghan

Sono stati presentati quattro film dedicati ai Beatles, ognuno indipendente e da scoprire in sala. Il regista Sam Mendes, noto per aver vinto un Oscar nel 2000 con American Beauty, ha dichiarato che l’intenzione è creare un’esperienza di visione lunga e coinvolgente, simile a un binge-watching cinematografico. Nel corso delle pellicole vengono approfonditi anche i tormenti del batterista, interpretato da Keoghan.

Non una serie ma quattro monumentali film distinti e autonomi da vedere in sala inaugurando quello che il regista Sam Mendes (60 anni, Oscar 2000 per American Beauty) si augura possa essere un “binge-watching per il cinema”. Si tratta dei 4 film di The Beatles - un film per star -, uscita aprile 2028. Ognuno dei Fab Four è interpretato da un divo della nuova generazione: Lennon è Harris Dickinson; McCartney è Paul Mescal, Harrison è Joseph Quinn e Ringo è l’attore ora più tormentato di tutti, Barry Keoghan. Già superstar del Sacrificio del cervo sacro, degli Spiriti dell’isola e soprattutto di Saltburn, Keoghan (33 anni, in alto) ha appena rivelato di essere così ossessionato dai commenti social su di lui, da non voler più uscire di casa.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I quattro film Beatles. E i tormenti di Ringo-Keoghan Barry Keoghan sfoggia il look di Ringo Starr: la trasformazione per il film sui BeatlesL'attore de Gli spiriti dell'isola ha pubblicato una foto in cui si mostra nei panni del batterista dei Beatles nel progetto di Sam Mendes. I biopic sui ‘Beatles’: un unico progetto ma diviso in quattro filmThe Beatles — A Four Film Cinematic Event ha ufficialmente svelato il primo sguardo ai film sull’iconica band, con nuove foto che mostrano Paul...