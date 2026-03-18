Progetto Legalità a lezione dalla Guardia di finanza

Gli studenti delle classi quinte della scuola elementare del Primo Circolo hanno partecipato a una lezione della Guardia di finanza sul tema della legalità. Durante l’incontro, i militari hanno spiegato ai bambini i compiti dell’ente e hanno illustrato con esempi pratici l’importanza di rispettare le regole. L’attività fa parte del progetto Legalità, volto a sensibilizzare i più giovani sui temi della tutela e del rispetto delle leggi.

Gli alunni e le alunne delle classi quinte della scuola elementare del Primo Circolo didattico hanno incontrato il tenente Salvatore Filannino ed il maresciallo Ilaria Ventresca della Guardia di finanza nell’ambito del Progetto Legalità, che ha l’obiettivo di avvicinare i bambini al ruolo istituzionale delle forze armate, per trasformarle da entità distanti a punti di riferimento vicini e quotidiani. Si è parlato della contraffazione dei marchi ed il tenente Filannino ha spiegato con chiarezza l’importanza di scegliere prodotti originali e sicuri, illustrando come il mercato del falso danneggi l’economia e la salute di tutti. I bambini hanno fatto molte domande, segno di una curiosità vivace e di una forte sensibilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Progetto Legalità, a lezione dalla Guardia di finanza Articoli correlati Leggi anche: A lezione di legalità con la Guardia di Finanza Leggi anche: La Guardia di finanza sale in cattedra. Lezione di legalità all’istituto Volta LE QUARTE E LE QUINTE DEL REMONDINI A LEZIONE DI LEGALITA' | 17/03/2026 Contenuti e approfondimenti su Progetto Legalità Temi più discussi: Progetto Legalità, a lezione dalla Guardia di finanza; A scuola con la guardia di finanza con il progetto Educazione alla Legalita’; Oristano, al liceo scientifico il progetto di educazione civica Coltiviamo la legalità - L'Unione Sarda.it; Piccoli cittadini crescono: la Polizia porta nelle scuole il progetto Pretendiamo legalità. A lezione di legalità all’Istituto comprensivo Nettuno 2 con il comandante della Stazione carabinieri Mauro D’AngeloA lezione di legalità all’Istituto comprensivo Nettuno 2 con il comandante della Stazione carabinieri Mauro D’Angelo - ... ilgranchio.it Studenti a lezione di legalità, focus sui reati al De Sanctis: «Sapere per non sbagliare»«Seguite i vostri sogni anche quelli che sembrano impossibili». È l’invito che il cantautore salernitano Rocco Hunt rivolge agli studenti del liceo De Sanctis all’incontro sulla legalità organizzato ... ilmattino.it LEGALITÀ: SÌ! – Cittadini del Futuro Questa mattina si è svolto un significativo momento di incontro e riflessione dedicato al tema della legalità e della cittadinanza attiva, nell’ambito del progetto “Legalità: Sì! – Cittadini del Futuro”, che ha coinvolto gli al - facebook.com facebook